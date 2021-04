Carrefour steigert Erlöse zum Jahresstart - Aktienrückkauf geplant

Gut laufende Geschäfte in Lateinamerika haben dem französische Handelskonzern Carrefour im ersten Quartal Rückenwind beschert. Die Erlöse stiegen währungsbereinigt auf vergleichbarer Fläche um mehr als 4 Prozent auf gut 18,5 Milliarden Euro, wie der Supermarktbetreiber am Mittwoch in Paris mitteilte. Konzernchef Alexandre Bompard sprach von einem "bemerkenswerten" Wachstum, da das von den ersten Corona-Lockdowns betroffene erste Jahresviertel 2020 besonders stark ausgefallen war. Im vergangenen Frühjahr hatte Carrefour von Hamsterkäufen im Zuge der Corona-Pandemie profitiert.