Carrefour will nach Umsatz- und Gewinnanstieg höhere Dividende zahlen

BILLANCOURT (awp international) - Gute Geschäfte in Lateinamerika haben den Umsatz des französischen Handelskonzerns Carrefour im vergangenen Jahr angetrieben. So stiegen die Erlöse 2021 insgesamt von 78,6 Milliarden auf 81,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boulogne-Billancourt mitteilte. Auf vergleichbarer Fläche lag das Plus bei 2,3 Prozent. In Lateinamerika erzielte Carrefour ein überdurchschnittliches Wachstum von 9,3 Prozent.