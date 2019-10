Coltene ergänzt Gruppenleitung mit John Westermeier und Martin Schlüter

John Westermeier werde neu die Verkaufs- und Marketingorganisation in Nordamerika verantworten. Dieser Markt habe mit der Übernahme von Scican und Micro-Mega im Oktober 2018 stark an Bedeutung gewonnen, schreibt Coltene dazu. Christophe Loretan, der bislang für den Verkauf weltweit zuständig war, werde sich fortan auf den Verkauf und das Marketing in Europa und Fernost konzentrieren.

Martin Schlüter werde gruppenweit die Leitung des Bereichs Forschung und Entwicklung übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Werner Mannschedel an, der per Ende 2019 in den Ruhestand gehen wird.

an/kw

(AWP)