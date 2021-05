Der Dentalbedarf-Hersteller Coltene gibt einen Rücktritt aus der Gruppenleitung bekannt. John Westermeier, seit Herbst 2018 Marketingchef des Unternehmens in Nordamerika, habe sich aus privaten Gründen entschieden, per Ende Juni zurückzutreten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.