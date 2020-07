Corona-Krise brockt spanischer Bank Santander ersten Verlust ein

(Ausführliche Fassung) - Die spanische Grossbank Santander ist wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in ihrer 163-jährigen Geschichte in die roten Zahlen gerutscht. Die in Europa sowie Nord- und Südamerika breit aufgestellte Bank musste wegen der erwarteten coronabedingten Einbussen knapp 13 Milliarden Euro auf ihre Geschäfte in Grossbritannien, Polen und den Vereinigten Staaten abschreiben.