Corona-Pandemie verschärft Tupperware-Krise

Tupperware ist ohnehin schon stark angeschlagen, jetzt bringt die Corona-Pandemie den Frischhaltedosen-Hersteller noch weiter unter Druck. Im ersten Quartal fiel ein Verlust von 7,8 Millionen Dollar (7,2 Mio Euro) an, wie das US-Unternehmen am Mittwoch in Orlando mitteilte. Im Vorjahr hatte Tupperware noch 36,9 Millionen Dollar verdient. Die Erlöse sanken um knapp 23 Prozent auf 376 Millionen Dollar. In Europa fiel der Absatz um 24 Prozent.