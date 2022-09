CS erwägt laut Bloomberg Umbenennung von Investmentbank in "First Boston"

Die Credit Suisse soll laut einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen, wieder den Namen "First Boston" für ihre Investmentbank zu verwenden. Führende CS-Manager hätten diese Idee intern aufgebracht, schrieb Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ein Vorschlag laute, die Aktivitäten der US-Investmentbank in "First Boston" umzubenennen.