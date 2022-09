Daimler Truck baut Elektroangebot mit Schwerlaster aus

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will den Elektroantrieb künftig auch stärker im Schwerlastfernverkehr auf die Strasse bringen. Dazu stellten die Schwaben auf einer Vorabendveranstaltung der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover am Sonntag einen ersten entsprechenden Batterie-Lkw für den Fernverkehr vor. Das Fahrzeug mit dem Namen "eActros LongHaul" soll 2024 serienreif sein und eine Reichweite von rund 500 Kilometern mit einer Batterieladung liefern.