Die Hersteller werden zu je gleichen Teilen beteiligt sein. Der Start des neuen Gemeinschaftsunternehmens sei für das kommende Jahr geplant - zuvor müsse es noch behördlich genehmigt werden. Unternehmenssitz sei Amsterdam.

Die Partner wollen zusammen 500 Millionen Euro investieren. Es handele sich "nach Kenntnisstand der Unternehmen um die bisher bei weitem grösste Investition in Ladeinfrastruktur für schwere Lkw in Europa", hiess es in der Mitteilung./cb/DP/mis

(AWP)