Delivery Hero muss wegen Kursrally Wert von Zukauf Woowa berichtigen

(Ausführliche Fassung) - Der Essensauslieferer Delivery Hero muss infolge eines rasanten Kursanstieges der eigenen Aktie wahrscheinlich eine Wertminderung auf den Firmenwert des geplanten südkoreanischen Zukaufs Woowa vornehmen. Nach aktuellem Stand müsste der Konzern den Wert um 1,4 Milliarden Euro nach unten korrigieren, teilte Delivery Hero am Mittwochabend in Berlin mit. Die in den vergangenen Monaten stark gestiegene Aktie verlor am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um bis zu knapp drei Prozent, konnte die Verluste aber schnell auf weniger als ein Prozent reduzieren.