Deutsche Chemiebranche erwartet kräftige Erholung - starkes Schlussquartal

Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie blickt nach einem schweren Corona-Jahr mit viel Zuversicht auf 2021. Die Branche erwarte ein Produktionsplus von drei Prozent und ein Umsatzwachstum von fünf Prozent bei steigenden Erzeugerpreisen, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt berichtete. Damit hob er seine Prognose deutlich an. "Sollte sich die Industriekonjunktur über das Jahr weiter positiv entwickeln, stehen die Zeichen für die Chemie gut", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup. Dabei stütze eine starke Industrienachfrage hierzulande und Rückenwind aus Asien.