Dormakaba mit Wechseln im Verwaltungsrat - VRP Cadonau tritt 2023 ab

Zudem kommt es bereits in diesem Jahr zu drei Wechseln im Verwaltungsrat. Der aktuelle Vizepräsident und Lead Independent Director John Heppner, Hans Hess und Christine Mankel stellen sich an der Generalversammlung im Oktober nicht mehr zur Wiederwahl.

An ihrer Stelle sollen Svein Richard Brandtzæg, Kenneth Lochiatto und Michael Regelski in das Gremium gewählt werden, wie es in der Medienmitteilung zum Jahresbericht von Dormakaba heisst. Svein Richard Brandtzæg soll zudem zum neuen Vizepräsidenten und Lead Independent Director benannt werden, wie Dormakaba am Mittwoch mitteilte.

kae/tv

(AWP)