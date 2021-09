Eastern Property Holding steigert Halbjahresgewinn leicht

Das Immobilienunternehmen Eastern Property Holdings (EPH) hat den Gewinn in der ersten Jahreshälfte 2021 leicht gesteigert. Unter dem Strich verdiente EPH 10,9 Millionen US-Dollar nach einem Plus im Vorjahr von 9,85 Millionen, wie dem am Donnerstagabend veröffentlichten Halbjahresbericht zu entnehmen ist.