Edmond de Rothschild will in London expandieren

Die Genfer Privatbank Edmond de Rothschild will ihre geografische Präsenz ausweiten, insbesondere in England. "Der Brexit hat die Ausgangslage verändert. Wir wollen in England akquirieren, um auf die notwendige Grösse zu kommen", sagte der neue Bankchef François Pauly in einem Interview mit der Westschweizer Tageszeitung l'Agéfi.