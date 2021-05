'Erweitertes Konzept' auch für Nutzfahrzeug-IAA - nächste Schau 2022

Nach der Überarbeitung der zuletzt kriselnden Pkw-IAA soll auch die nächste Nutzfahrzeug-Ausgabe der Automesse mit einem veränderten Konzept Besucher anziehen. Bei der für Ende September 2022 geplanten Schau in Hannover geht es etwa um die Rolle von Bussen in gemischten Verkehrssystemen, Städteplanung und eine Entlastung des City-Verkehrs durch effizientere Transporte "auf der letzten Meile". Dies kündigten die Deutsche Messe AG und der veranstaltende Autobranchen-Verband VDA am Dienstag an.