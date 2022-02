Evolva: Carsten Däweritz bleibt doch CFO

Evolva vermeldet eine überraschende Personalie: CFO Carsten Däweritz hat seinen im vergangenen November vermeldeten Rücktritt zurückgezogen. Er freue sich darauf, als Mitglied der Geschäftsleitung eine "Schlüsselrolle in der zukünftigen Entwicklung" zu spielen, teilte das Biotechunternehmen am Montag mit. Der Rücktritt wäre früheren Angaben zufolge per Ende Mai erfolgt.