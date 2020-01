Evolva meldet Änderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung

Beim Biotech-Unternehmen Evolva kommt es zu weiteren Änderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung. So werden der kommenden Generalversammlung der ehemalige Lonza-CEO Richard Ridinger sowie Stephan Schindler, amtierender Finanzchef von Bachem zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ausserdem wird André Pennartz mit sofortiger Wirkung neuer CFO.