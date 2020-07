Experten: Deutscher Arbeitsmarkt erholt sich von der Krise

Der Arbeitsmarkt kommt nach Ansicht von Experten aus der Krisenstimmung. Das Arbeitsmarktbarometer habe sich im Juli im Vergleich zum Juni um 3,1 auf 97,8 Punkte verbessert, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. "Der Negativtrend am Arbeitsmarkt scheint weitgehend gestoppt zu sein. Die Arbeitsagenturen erwarten, dass das Gröbste vorerst geschafft ist", sagte IAB-Experte Enzo Weber. Das Arbeitsmarktbarometer gilt als Frühindikator für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt.