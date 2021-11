Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische mit Gewinnplus

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische hat die Belastungen durch die jüngsten Unwetter in Deutschland gut weggesteckt. Von Januar bis September stieg der Überschuss um 39 Prozent auf 236,9 Millionen Euro, wie Vorstandsvorsitzender Jürgen Junker am Freitag in Ludwigsburg mitteilte. So könne man die Belastungen aus den schweren Sturm- und Flutschäden in den Monaten Juni und Juli schon in diesem Jahr bilanziell verarbeiten und dennoch das Ergebnis deutlich verbessern.