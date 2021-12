Dies entspricht 4,54 Prozent des Kapitals, teilte Forbo am Montag mit. Das Angebot belief sich auf maximal 82'500 Namenaktien oder fünf Prozent des Aktienkapitals. Der Rückkauf endete am 10. Dezember 2021. Die Sistierung des Handels auf der zweiten Handelslinie wird per 14. Dezember aufgehoben.

