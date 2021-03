Der Industriekonzern Forbo will im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms 2019-2022 maximal 165'000 Forbo-Namenaktien zurückkaufen. Das entspricht 10 Prozent des Aktienkapitals. Erfolgen soll der Rückkauf über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange, wie Forbo am Montagabend mitteilte.