Frankfurter Terminal 2 nach mehr als einem Jahr wieder in Betrieb

Nach mehr als einem Jahr coronabedingten Stillstands hat am Dienstag wieder der Flug- und Passagierbetrieb am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens begonnen. Der erste Flug startete nach Angaben eines Flughafensprechers gegen 5.00 Uhr mit Urlaubern an Bord einer Tui -Fly-Maschine nach Rhodos. Am ersten Tag der Wiedereröffnung - und noch vor der Sommerferien- und Hauptreisezeit - hielt sich der Andrang der Reisenden allerdings noch in Grenzen. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von eher übersichtlichen Schlangen vor den Check-in-Schaltern und der Sicherheitskontrolle. Auch in den Parkhäusern waren noch ausreichend Plätze frei.