Fraport-Aufsichtsrat berät über Beteiligung an russischem Flughafen

Der mehrheitlich öffentlich kontrollierte Flughafenbetreiber Fraport AG überprüft seine Beteiligung am viertgrössten russischen Flughafen in St. Petersburg-Pulkovo. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat für kommenden Montag (9. Mai) den Aufsichtsrat des MDax -Konzerns zusammengerufen, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag bestätigte. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk berichtet. Das Land Hessen kontrolliert gemeinsam mit der Stadt Frankfurt die Mehrheit der Aktiengesellschaft.