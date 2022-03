Fresenius erhält weitere EU-Zulassung für biotechnologisches Nachahmerpräparat

Die Fresenius-Tochter Kabi kann ihr Präparat Stifumend zur Stimulierung des Wachstums weisser Blutkörperchen in der Europäischen Union (EU) verkaufen. Die EU-Kommission erteilte dem biologisch hergestellten Nachahmer (Biosimilar) des Wirkstoffs Pegfilgrastim die Marktzulassung, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Die Zulassung für Stifumend gelte für alle Anwendungsgebiete von Pegfilgrastim.