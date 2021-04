Die Aktionäre des Vermögensverwalters GAM haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde etwa David Jacob als Präsident des Verwaltungsrats durch die Aktionäre bestätigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine Amtsdauer von einem Jahr bestätigt.