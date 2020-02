GAM nimmt Änderungen in der Geschäftsleitung vor

Die derzeitigen Mitglieder der Konzernleitung die ausscheiden (Tim Rainsford, Group Head of Sales and Distribution; Rachel Wheeler, Group General Counsel; Martin Jufer, Group Head Private Labelling und Region Head Continental Europe) werden weiterhin wichtige Führungsrollen im neu zusammengesetzten Senior Leadership Team ausüben, teilte GAM am Donnerstag mit. Dieses werde erweitert, um eine stärkere Vernetzung und Koordination innerhalb des Unternehmens sicherzustellen.

Die Konzernleitung wird sich ab dem 1. April 2020 wie folgt zusammensetzen: CEO Peter Sanderson, CFO Richard McNamara, Elmar Zumbühl, Group Chief Risk Officer und Steve Rafferty, Group Chief Operating Officer.

Thomas Schneider ist derzeit Verwaltungsratspräsident der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB). Davor war er bei der Credit Suisse - zuerst ab 2014 als Chief Auditor der Division International Wealth Management und zuletzt als Leiter Internal Audit der Credit Suisse Schweiz AG tätig.

Die nächste Generalversammlung findet am 30. April 2020 statt.

sig/kw

(AWP)