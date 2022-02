Der Vermögensverwalter GAM hat die Liquidierung des so genannten "Greensill Supply Chain Finance"-Fonds abgeschlossen. Mehr als 100 Prozent des Fondswerts sei an die Kunden zurückbezahlt worden, teilte GAM auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag mit und bestätigte damit einen Bericht von Reuters.