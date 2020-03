Die Glarner Kantonalbank will an der kommenden Generalversammlung Dominic Rau in den Verwaltungsrat wählen lassen. Der 45-Jährige solle den zurücktretenden Markus Heusler ersetzen. Nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat soll Rau Mitglied im Risikoausschuss werden, wie die Glarner Kantonalbank am Donnerstag mitteilte.