Guinness-Hersteller Diageo bleibt im Aufwind

Der operative Gewinn legte sogar um elf Prozent auf 2,4 Milliarden Pfund zu. Der Nettogewinn ging hingegen um vier Prozent auf 1,98 Milliarden Pfund zurück, da Diageo nach einer Steuergutschrift ein Jahr zuvor nun wieder vom Finanzamt zur Kasse gebeten wurde.

In allen Weltregionen sei der Absatz gestiegen, sagte Unternehmenschef Ivan Menezes. Besonders stark legte die Nachfrage mit sieben Prozent in der Region Asien-Pazifik zu. In Nordamerika sowie in Europa und der Türkei belief sich das Mengenplus auf zwei Prozent./stw/zb/jha/

(AWP)