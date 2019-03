Quabba kam 2015 in seiner jetzigen Funktion zu Gurit. In den letzten vier Jahren habe er wesentlich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen, hiess es in dem Communiqué. Der Abgang erfolge in gegenseitigem Einvernehmen. Quabba gedenke, eine "weitere berufliche Herausforderung anzunehmen".

Gurit habe die Suche nach einem neuen Finanzchef eingeleitet und werde die Nachfolge rechtzeitig kommunizieren.

kw/ys

(AWP)