Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat einen grösseren Vertrag mit einem Hersteller von Windturbinen verlängert. Die Entwicklung und Lieferung von Kernmaterial-Kits werde in den Jahren 2021 bis 2023 einen Umsatz von 270 bis 350 Millionen Franken in die Kasse spülen, teilten die Ostschweizer am Montag mit.