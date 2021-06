Hedgefonds Elliott bei Deutsche Wohnen eingestiegen - Forderung an Vonovia?

Die beiden deutschen Immobilienkonzerne hatten Ende Mai ihren geplanten Zusammenschluss verkündet. Vonovia will dafür rund 18 Milliarden Euro in die Hand nehmen oder 53,03 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie, worin die Dividende von 1,03 Euro enthalten ist. Die Deutsche-Wohnen-Aktien gingen am Donnerstag mit 51,54 Euro aus dem Xetra-Handel und legten anschliessend auf der Handelsplattform Tradegate ein wenig zu. Vonovia-Papiere hingegen fielen auf Tradegate ein wenig im Vergleich zum Xetra-Schluss./mis/bek

(AWP)