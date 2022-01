Henkel erwartet geringeres Wachstum - Höhere Kosten belasten Ergebnis

Der Konsumgüterkonzern Henkel erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein geringeres Wachstum als 2021. Auch bei der operativen Rendite (Ebit) dürfte bereinigt um Sondereffekte im besten Fall nur eine minimale Verbesserung herauskommen, teilte das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Grund sei die weiter angespannte Lage bei Rohstoffen, Materialien sowie in der Lieferkette, die zu erheblich höheren Kosten führe. Die im Dax notierte Henkel-Aktie brach um fast sieben Prozent ein.