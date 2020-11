Der Konsumgüterhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf, Pritt) hat nach dem coronabedingten Umsatzeinbruch in der ersten Jahreshälfte wieder Tritt gefasst. Die Geschäfte des Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffherstellers haben sich im dritten Quartal wieder deutlich erholt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Zwar lag der Umsatz mit 5 Milliarden Euro 1,5 Prozent unter Vorjahresniveau. Doch war das Henkel zufolge vor allem auf Wechselkurseffekte zurückzuführen. Aus eigener Kraft wuchs der Konzern um fast 4 Prozent. Damit bestätigte der Kontern seine im Oktober vorgelegten vorläufigen Zahlen.