Der Konsumgüterhersteller Henkel bereitet die Investoren auf ein umsatzstarkes Quartal vor. In den ersten drei Monaten dürften die Erlöse organisch und bereinigt um Wechselkurseffekte um rund sieben Prozent gestiegen sein, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Die aktuelle Markterwartung liege nur bei 3,5 Prozent, hiess es weiter unter Berufung auf Zahlen des Dienstleisters Visible Alpha. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu.