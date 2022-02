Henkel zahlt unveränderte Dividende

Der Konsumgüterkonzern Henkel will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine unveränderte Dividende von 1,85 Euro je Vorzugsaktie zahlen. Das entspreche einer Ausschüttungsquote von 40,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Unter dem Strich verdiente Henkel 1,6 Milliarden Euro, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr.