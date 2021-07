Hennes & Mauritz erzielt wieder Gewinn - Corona-Belastungen schwinden zunehmend

Die Bekleidungskette Hennes & Mauritz (H&M) ist im zweiten Geschäftsquartal dank gelockerter Corona-Massnahmen in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. In den drei Monaten bis Ende Mai verdiente der Konzern dank eines höheren Umsatzes und strikter Kostenkontrolle vor Steuern 3,6 Milliarden schwedische Kronen (389 Mio Franken), wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Das Ergebnis fiel damit etwas besser aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.