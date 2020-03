Hypovereinsbank schliesst vorübergehend Mehrheit der Filialen

Der Bankbetrieb soll in vollem Umfang weiterlaufen, unter anderem, um die hohe Nachfrage nach staatlich geförderten KfW-Krediten im Rahmen des Corona-Hilfsprogramms für die Wirtschaft zu bedienen. "Kurzarbeit ist für uns kein Thema", hiess es in der Mitteilung des Unternehmens. Alle Mitarbeiter seien in vollem Einsatz für die Kunden.

In Betrieb bleiben auch die Selbstbedienungszonen mit den Geldautomaten. Die Bank wolle die flächendeckende Betreuung ihrer Kunden gewährleisten und gleichzeitig die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern durch reduzierte physische Kontakte zu schützen./cho/DP/jha

(AWP)