Industriegasefirma Messer will Geschäftsteile von Air Liquide kaufen

Der Industriegasespezialist Messer will Geschäftsteile vom französischen Branchenriesen Air Liquide übernehmen. Man führe exklusive Verhandlungen über den Kauf der Gesellschaften von Air Liquide in Tschechien und der Slowakei, teilte Messer am Dienstagabend in Bad Soden mit. Die Transaktion sei aber noch nicht final vereinbart. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.