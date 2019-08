Interroll akquiriert seinen Verkaufs- und Serviceagenten in Island

Interroll verstärkt den Vertrieb in Island. Der Fördertechnikspezialist übernimmt seinen Verkaufs- und Serviceagenten "IBH ehf" mit Sitz in Reykjavik. Damit würden die Aktivitäten im Bereich Food & Beverage, insbesondere in der Fischindustrie, gestärkt, hiess es in einer Medienmitteilung vom Montag.