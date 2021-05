Alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden bestätigt, wie der Anbieter von Logistiktechnik am Montag mitteilte. Neu als Verwaltungsratspräsident wurde Paul Zumbühl in den Verwaltungsrat gewählt. Als neues Mitglied wurde Susanne Schreiber in das nunmehr aus sieben Mitgliedern bestehende Gremium gewählt.

(AWP)