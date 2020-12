Interroll ernennt neuen Geschäftsführer bei Interroll Nordic

Das umfangreiche Wissen des 47-Jährigen über eine Reihe von Branche und sein ausgeprägter Geschäftssinn werde der Schlüssel für eine weitere Expansion in den nordischen Märkten sein, teilte Interroll am Dienstag mit. In seinen früheren Führungspositionen sei er Leiter der lokalen Geschäftseinheit Drives & Control bei ABB sowie CEO von Arcon Solar gewesen.

Interroll Nordic wurde vor 22 Jahren gegründet. Heute bieten 28 Mitarbeitende in den Verkaufsbüros den Kunden Materialflusslösungen und Servicedienstleistungen an.

