Investoren in Deutschland nehmen Solarindustrie verstärkt in den Blick

Das Comeback der Solarbranche in Deutschland lockt Investoren an. Das Berliner Solar-Start-up Zolar gab am Donnerstag eine Finanzierungsrunde über 100 Millionen Euro bekannt. Das 2016 gegründete Unternehmen bietet einen digitalen Konfigurator an, mit dem Kunden sich die passende Photovoltaikanlage für ihr Eigenheim entweder kaufen oder mieten können. Die Module stammen aus Deutschland aber auch aus Südkorea oder China. Die Installation übernehmen dann lokale Handwerksbetriebe, die von Zolar vermittelt werden.