Irischer Baustoffproduzent CRH wagt trotz Corona wieder Gewinnprognose für 2020

Trotz der Belastungen durch die Corona-Krise wagt der irische Baustoffproduzent CRH wieder eine Gewinnprognose und rechnet für 2020 mit Zuwächsen. Demnach soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Gesamtjahr über 4,4 Milliarden US-Dollar (3,71 Mrd. Euro) liegen, teilte der Konzern am Dienstag in Dublin mit. Das wäre auf vergleichbarer Basis mehr als die 2019 erzielten rund 4,2 Milliarden Dollar. Auch beim Vorsteuerergebnis erwartet das Management eine Steigerung. Die Aktien legten am Vormittag in Londn um mehr als eineinhalb Prozent zu.