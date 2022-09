Komplettübernahme: Rio Tinto einigt sich mit Turquoise Hill Resources auf Preis

Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto hat nochmals tiefer in die Taschen gegriffen und sich mit Turquoise Hill Resources auf einen Preis für die vollständige Übernahme geeinigt. Für den restlichen 49-Prozent-Anteil an der kanadischen Minengesellschaft bietet Rio Tinto nun insgesamt rund 3,3 Milliarden US-Dollar (3,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das entspräche 43 kanadischen Dollar pro Aktie und einer Prämie von 67 Prozent gegenüber dem Kurs der Turquoise-Hill-Aktie vom 11. März, als die Übernahmeabsichten bekannt geworden sind. Die Aktionäre müssen dem Deal noch zustimmen.