Konsumkreditbank Cembra lanciert Online-Kreditangebot für Kleinunternehmen

Das Kreditangebot von "Cembra Business" richtet sich an Einzelfirmen, Aktiengesellschaften oder GmbHs mit einem Jahresmindestumsatz von 100'000 Franken und einer operativen Tätigkeit von mehr als zwei Jahren, so Cembra. Angeboten werden Kredite in der Höhe von 5000 bis 250'000 Franken. Nach erfolgter Genehmigung sollen Unternehmenskredite innert 48 Stunden ausbezahlt werden.

Die Cembra-Verantwortlichen hatten den Start des neuen Angebots bereits vor Wochenfrist bei der Präsentation der Jahreszahlen angekündigt. Cembra-CEO Robert Oudmayer wollte damals allerdings keine Prognosen für das neue KMU-Produkt abgeben: Man wolle diesen Markt "zuerst kennenlernen", erklärte er. Die Cembra Money Bank ist schwergewichtig in den Bereichen Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen sowie im Kreditkartengeschäft tätig.

tp/ra

(AWP)