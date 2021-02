Kreuzfahrtriese Royal Caribbean erfreut Anleger trotz Riesenverlusts

Die Corona-Pandemie hat dem Kreuzfahrtkonzern Royal Caribbean im vergangenen Jahr enorme Verluste eingebrockt, doch die Hoffnung auf eine Trendwende steigt. Insgesamt geriet Royal Caribbean 2020 mit 5,8 Milliarden Dollar (4,8 Mrd Euro) in die roten Zahlen, im Schlussquartal fiel unterm Strich ein Minus von 1,4 Milliarden an. "Diese Krise ist die schwierigste in der Geschichte unserer Unternehmens", räumte der Tourismus-Riese am Montag in Miami ein. Die Erlöse fielen 2020 um rund 80 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar.