Lem eröffnet Werk in Malaysia

Zum Start seinen 50 Mitarbeitende in der 12'000 Quadratmeter grossen Anlage tätigt, heisst es in der Meldung vom Donnerstag. Bis in einigen Jahren soll die Zahl auf 500 steigen - 2020 hatte Lem noch von einst 250 Mitarbeitenden gesprochen.

Der Komponenten-Hersteller will mit der neuen Produktionsstätte künftig die wachsende Nachfrage in Bereichen wie Automation, Automobil und erneuerbare Energien besser abdecken können, heisst es. Erste Sensoren-Produkte aus der Anlage werden aber zum jetzigen Zeitpunkt erst für das erste Quartal 2024 erwartet.

jl/kw

(AWP)