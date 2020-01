Lkw-Hersteller Volvo zehrt noch von früherem Boom - Aufträge weiter schwach

Beim Nutzfahrzeughersteller Volvo werfen die schwächeren Lkw-Märkte in Europa und den USA ihre Schatten voraus. Im vergangenen Jahr konnten die Schweden bei Umsatz und Gewinn noch deutlich zulegen, doch die Auftragseingänge für Lkw nahmen in den wichtigsten Märkten auch zum Jahresende hin ab. Im Gesamtjahr verzeichnete der Konzern bei den Lkw-Bestellungen ein Minus von 29 Prozent auf 182 746 Stück, wie Volvo am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Vor allem in Asien und Südamerika gab es allerdings im vierten Quartal ein deutliches Plus, weswegen die Bestellungen insgesamt nicht mehr ganz so stark zurückgingen wie im Vorquartal.