Lufthansa-Tochter: Geschäftsleute wollen wieder fliegen

ISENBURG (awp international) - Nach dem Absturz in der Corona-Krise erwarten Manager einen Wiederaufstieg der Geschäftsreisen per Flugzeug. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine Umfrage des Geschäftsreise-Dienstleisters AirPlus aus dem Lufthansa-Konzern, der weltweit knapp 750 Manager von Grosskunden befragt hat. Von diesen erwarteten 48 Prozent in den kommenden zwei bis drei Jahren mehr Geschäftsreisen als vor der Corona-Krise. Zusätzliche 31 Prozent rechneten mit einem vergleichbaren Niveau, wie AirPlus am Dienstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt berichtete.